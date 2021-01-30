إسرائيل: دراسة توصيات بارتداء "كمامتين" للحد من الإصابة بفيروس (كورونا) بشكل أفضل





وأضافت وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن التوصية لا تزال قيد النظر من قبل الوزارة.





وتابعت: بأن فكرة التوصية بارتداء كمامة مزدوجة جاءت من د.أنتوني فاوتشي، كبير علماء الأوبئة الذي يقود مكافحة (كورونا) في الولايات المتحدة ويقدم المشورة للبيت الأبيض، يتضمن ذلك ارتداء كمامة طبية معتادة يستخدمها معظمنا غالبًا، مع كمامة قماش إضافية عليه.





ووفق القناة فإنه "عقب مشورة فاوتشي، تبنى مسؤولون في الإدارة الأمريكي، بمن فيهم نائبة الرئيس، كامالا هاريس ومتحدثة باسم البيت الأبيض الفكرة وحتى ممثل هوليوود، توم كروز، والسبب وراء التوصية، هو أن ارتداء كمامتين يسمح بتغطية أفضل للوجه، حيث إن الكمامة المصلية ليست مصممة لتناسب أبعاد الوجه، بالإضافة إلى ذلك فإن ارتداء كمامة فوق كمامة يسمح بإخفاء إضافي مما يحمي من الإصابة بالفيروس والطفرات المختلفة.



رام الله - دنيا الوطننقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن تومر لوتان، مدير مقر "مغين يسرائيل"، قوله: بأن وزارة الصحة تدرس توصية بارتداء كمامتين للحد بشكل أفضل من الإصابة بفيروس (كورونا) أحدها كمامة طبية معتادة وفوقها كمامة قماش.