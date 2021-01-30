قيادي بـ "حماس": يجب تحديث البيانات بالسجل الانتخابي لكل أبناء الحركة فوراً

حملة انتخابية لحماس عام 2006

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رام الله - دنيا الوطن

وجه القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، خالد الحاج، نداءً إلى المواطنين كافة وتحديداً الأسرى المحررين، أو من عاش في السجون، لضرورة الإسراع بالتسجيل للانتخابات.



وحذر من أن عدم التسجيل سيحرم المواطن فرصة المشاركة بأي شكل، حتى لو غير رأيه، قائلا:" عند لحظة الانتخابات يكون لكل مقام مقال"، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وشدد الحاج على أهمية تحديث البيانات في السجل الانتخابي فوراً لكل أبناء حماس ومن هم تحت مسؤولياتهم، داعيا الى ضرورة التأكد من وجود أسمائهم وأسماء أفراد أسرتهم في حال تم التسجيل.



كما دعا الحاج الى عدم التردد في هذه الخطوة، وعدم تحريض أي مواطن خلاف ذلك.



وقال الحاج:" ما دام الأمر يخضع للشورى داخل مؤسسات الحركة، وميزان المصالح والمفاسد يحكم المعادلة، فلا مانع أن تقدم نصيحة ما لإخوانك بالطريقة المناسبة لك ولهم، شعارك قوله تعالى: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".