قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بسوريا

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رام الله - دنيا الوطن

قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل شمال سوريا الغربي.



وأوردت وسائل إعلام محلية أن طفلين كانا من بين الضحايا الذين بلغ عددهم في حصيلة أولية 6 قتلى و9 جرحى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وذكرت أن الانفجار وقع في حي الصناعة في المدينة ونجم عن انفجار سيارة لبيع المحروقات.



وشهدت المدينة استنفارا أمنيا كبيرا خاصة مع ورود أنباء غير مؤكدة عن وجود مفخخة أخرى.