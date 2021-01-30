دولي

بايدن يستخدم 17 قلماً مختلفاً عند توقيع أوامره.. فما السر بذلك؟

بايدن يستخدم 17 قلماً مختلفاً عند توقيع أوامره.. فما السر بذلك؟
رام الله - دنيا الوطن
لفت الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأنظار بتصرف رآه البعض غريباً، حيث عمد إلى توقيع عدة أوامر تنفيذيه باستخدام 17 قلماً مختلفاً.

وقالت صحيفة (البيان) الإماراتية: إن ما فعله بايدن ما هي إلا عادة وفق تقليد اتبعه كثير من الرؤساء الأمريكيين السابقين، دون تحديد أول رئيس أمريكي اتبع هذا التقليد.

ويعود السر في تلك العادة إلى أن الرئيس، يوقع توقيعاً واحداً باستخدام أحد أقلامه، قبل أن يهديه إلى من يقفون بالقرب منه، ومن ثم استخدام قلم آخر لتوقيع الوثيقة القادمة، وعادة ما تُعطى الأقلام إلى أشخاص، ساهموا بصياغة قانون ما، أو قدموا المشورة للرئيس، بشأن القانون.

وبرز الرئيس السابق، ليندون جونسون، عندما طبق هذا التقليد عام 1964، مستخدما 75 قلماً على الأقل للتوقيع على قانون الحقوق المدنية الشهير، وكان أحد الأقلام التي استخدمها جونسون آنذاك من نصيب مارتن لوثر كينغ جونيور، الذي لعب دوراً كبيراً في إرساء قانون الحقوق المدنية.

كما اشتُهرت المناسبة التي وقع فيها الرئيس السابق، باراك أوباما، على قانون الرعاية الصحية الميسرة، عندما استخدم 22 قلماً، وأهداها لمن هم حوله.

وكان ترامب قد مازح الصحفيين في إحدى المناسبات، بأن أقلامه ستنفد، خلال توقيعه على عدد من التشريعات يوم تنصيبه في 2017.

وكان الرئيس السابق، بيل كلينتون، قد استخدم أربعة أقلام للتوقيع على تشريعات مهمة، أهداها للرؤساء السابقين، جيرالد فورد، وجيمي كارتر، ورونالد ريغان، وجورج بوش الأب.

ولشهرتها، طرح متجر الهدايا التابع للبيت الأبيض، مجموعة من الأقلام الرئاسية التذكارية لمن يرغب باقتنائها، وتم توثيق محاولة بيع أحدهم لواحد من الأقلام الرئاسية عبر شبكة الإنترنت مقابل 500 دولار.

ورغم أن العادة جرت على أن يتبع الرؤساء هذا التقليد، إلا أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، اتبعت التقليد، واستخدمت عدة أقلام للتوقيع على وثائق مرتبطة بالمحاولة الأولى لعزل الرئيس السابق ترامب في الكونغرس.

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