عربي

السيسي يوجه رسالة "مهمة" إلى قادة الدول العربية

السيسي يوجه رسالة "مهمة" إلى قادة الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رسالة إلى القادة العرب، للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط، أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، لفترة ثانية، مدتها خمس سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح، وفقاً لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

ونقلت وكالة (أنباء الشرق الأوسط) الرسمية عن متحدث الرئاسة المصرية، بسام راضي قوله: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل إلى أشقائه القادة العرب؛ للإعراب عن اعتزام مصر بإعادة ترشيح أحمد أبو الغيط، أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، لفترة ثانية، مدتها خمس سنوات".

وأوضح راضي، أن إعادة ترشيح أبوالغيط، لفترة ثانية، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه عمل جامعة الدول العربية.

وأشار إلى "حرص الرئيس المصري على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة، التي يجتمع تحت سقفها العرب، وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق، يهدف لخدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام، خلال فترة ولايته الأولى من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربي المشترك، خلال مرحلة مليئة بالتحديات، شهدتها المنطقة العربية".

أخبار ذات صلة

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بسوريا

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بسوريا

أكثر من 270 مليون دولار.. حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال 5 أشهر

أكثر من 270 مليون دولار.. حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال 5 أشهر

مسوؤل في حكومة صنعاء يكشف مفاجأة حول تدخل إسرائيل باليمن

مسوؤل في حكومة صنعاء يكشف مفاجأة حول تدخل إسرائيل باليمن

ملك الأردن يكشف عما حدث له على مدار يومين بعد تلقي لقاح (كورونا)

ملك الأردن يكشف عما حدث له على مدار يومين بعد تلقي لقاح (كورونا)

مصر تعلن إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية

مصر تعلن إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية

الجيش السوداني: لنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها وسنستعيدها

الجيش السوداني: لنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها وسنستعيدها

مسلحون يهاجمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني شمال العراق

مسلحون يهاجمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني شمال العراق

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لـ (كورونا) يتراجع

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لـ (كورونا) يتراجع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل تسع حالات وفاة و515 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل تسع حالات وفاة و515 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 4 مستوطنين و62 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 4 مستوطنين و62 نقطة مواجهة مع الاحتلال

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لشعبنا

الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لشعبنا

200 أسير أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ بداية 2021

200 أسير أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ بداية 2021

كهرباء غزة تُوضح أسباب انخفاض ساعات وصل التيار الكهربائي

كهرباء غزة تُوضح أسباب انخفاض ساعات وصل التيار الكهربائي

الأغوارالشمالية في مرمى سياسة سلطات الاحتلال لفائدة نشاطات استيطانية مستقبلية

الأغوارالشمالية في مرمى سياسة سلطات الاحتلال لفائدة نشاطات استيطانية مستقبلية

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

منوعات

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها.. هل تستجيب ؟

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها.. هل تستجيب ؟

شاهد: جمهور تامر حسني &#34;يا ويلك من بسمة&#34;

شاهد: جمهور تامر حسني "يا ويلك من بسمة"

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

هنادي مهنا تحتفل بميلاد والدتها الفرنسية.. شاهد الصور

هنادي مهنا تحتفل بميلاد والدتها الفرنسية.. شاهد الصور

حفيدة فريد شوقي تستفز جمهور جدها بصورها الجريئة

حفيدة فريد شوقي تستفز جمهور جدها بصورها الجريئة

جو رعد يكشف المبالغ المالية التي يتقاضاها من الفنانات..وما موقفه من (المثلية الجنسية)

جو رعد يكشف المبالغ المالية التي يتقاضاها من الفنانات..وما موقفه من (المثلية الجنسية)

عربي

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بسوريا

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بسوريا

السيسي يوجه رسالة &#34;مهمة&#34; إلى قادة الدول العربية

السيسي يوجه رسالة "مهمة" إلى قادة الدول العربية

الجيش السوداني: لنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها وسنستعيدها

الجيش السوداني: لنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها وسنستعيدها

مسلحون يهاجمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني شمال العراق

مسلحون يهاجمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني شمال العراق