تشديد الإغلاق على محافظة بيت لحم بعد تسجيل إصابتين بالطفرة المتحورة لـ (كورونا)

أعلن محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم السبت، تشديد الإغلاق على محافظة بيت لحم، بعد ظهور إصابتين جديدتين بالطفرة البريطانية المتحورة من فيروس (كورونا).



وقال المحافظ حميد، في بيان صحفي: إن تشديد الإغلاق، يأتي في سياق الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من انتشاره، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وناشد المواطنين بالتعاون مع المؤسسة الأمنية والصحية؛ لمحاصرة انتشار الفيروس، والسماح لجهات الاختصاص بمتابعة عملها، وفق البروتوكولات الصحية.





رام الله - دنيا الوطن