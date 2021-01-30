عربي

الجيش السوداني: لنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها وسنستعيدها

الجيش السوداني: لنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها وسنستعيدها
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش السوداني، مساء أمس الجمعة، اعتزامه السعي لاستعادة ما تبقى من أراضي بلاده، الواقعة تحت السيطرة الإثيوبية.

وقال نائب رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق الركن عبد الله البشير، خلال خطاب بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا: إن "القوات المسلحة، ستظل سداً منيعاً لحفظ أمن البلاد وحماية أراضيها، لم نسع لقتال الجيران، لكن لدينا حدود موروثة ومعروفة عبر الأجيال"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "لن نصبر على قتل النساء والأطفال، ولنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها، سوف نسعى لعودتها فهي معروفة للجميع".

وأكد البشير، عدم التفريط في شبر واحد من أراضي منطقة الفشقة بالشريط الحدودي مع إثيوبيا، متابعاً: "السودان ليس طامعاً في أرض وموارد الغير، ولديه من الإمكانات الكبيرة التي نسعى لاستردادها، وتسخيرها لخدمة البلاد".

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توتراً متصاعداً منذ أسابيع، على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين، تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل جماعات مسلحة إثيوبية، مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة: إنها تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الجماعات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، يوم الثلاثاء الماضي، إن بلاده ملتزمة بحل سلمي للأزمة، لكنها تريد من السودان الانسحاب.

أخبار ذات صلة

مسوؤل في حكومة صنعاء يكشف مفاجأة حول تدخل إسرائيل باليمن

مسوؤل في حكومة صنعاء يكشف مفاجأة حول تدخل إسرائيل باليمن

ملك الأردن يكشف عما حدث له على مدار يومين بعد تلقي لقاح (كورونا)

ملك الأردن يكشف عما حدث له على مدار يومين بعد تلقي لقاح (كورونا)

مصر تعلن إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية

مصر تعلن إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية

مسلحون يهاجمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني شمال العراق

مسلحون يهاجمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني شمال العراق

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لـ (كورونا) يتراجع

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لـ (كورونا) يتراجع

عملية أمنية في الموصل وضربة جديدة لتنظيم الدولة

عملية أمنية في الموصل وضربة جديدة لتنظيم الدولة

الإمارات تُعلن عن تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية

الإمارات تُعلن عن تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية

الجزائر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الجزائر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 4 مستوطنين و62 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 4 مستوطنين و62 نقطة مواجهة مع الاحتلال

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لشعبنا

الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لشعبنا

200 أسير أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ بداية 2021

200 أسير أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ بداية 2021

كهرباء غزة تُوضح أسباب انخفاض ساعات وصل التيار الكهربائي

كهرباء غزة تُوضح أسباب انخفاض ساعات وصل التيار الكهربائي

الأغوارالشمالية في مرمى سياسة سلطات الاحتلال لفائدة نشاطات استيطانية مستقبلية

الأغوارالشمالية في مرمى سياسة سلطات الاحتلال لفائدة نشاطات استيطانية مستقبلية

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

منوعات

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها والجمهور يسخر

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها والجمهور يسخر

شاهد: جمهور تامر حسني &#34;يا ويلك من بسمة&#34;

شاهد: جمهور تامر حسني "يا ويلك من بسمة"

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

هنادي مهنا تحتفل بميلاد والدتها الفرنسية.. شاهد الصور

هنادي مهنا تحتفل بميلاد والدتها الفرنسية.. شاهد الصور

حفيدة فريد شوقي تستفز جمهور جدها بصورها الجريئة

حفيدة فريد شوقي تستفز جمهور جدها بصورها الجريئة

جو رعد يكشف المبالغ المالية التي يتقاضاها من الفنانات..وما موقفه من (المثلية الجنسية)

جو رعد يكشف المبالغ المالية التي يتقاضاها من الفنانات..وما موقفه من (المثلية الجنسية)

عربي

الجيش السوداني: لنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها وسنستعيدها

الجيش السوداني: لنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها وسنستعيدها

مسلحون يهاجمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني شمال العراق

مسلحون يهاجمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني شمال العراق

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لـ (كورونا) يتراجع

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لـ (كورونا) يتراجع

عملية أمنية في الموصل وضربة جديدة لتنظيم الدولة

عملية أمنية في الموصل وضربة جديدة لتنظيم الدولة