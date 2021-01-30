الشلالدة: لقاء سيعقد مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لمتابعة ملف الشهداء المحتجزين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير العدل د محمد الشلالدة أن لقاءً قريباً مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر لمتابعة ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، مضيفا ان هذا الملف الذي يقوم على انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف به تكليف واهتمام من قبل رئيس الوزراء.



ودعا الشلالدة الى تصنيف منظمات ما تعرف بشبيبة التلال وتدفيع الثمن منظمات إرهابية وإدراجها على قوائم الارهاب في القانون الدولي وهيئة الامم المتحدة.



وقال الشلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، ان هناك تحركات من الحكومة ووزارة العدل لرفع قضايا على هؤلاء المجرمين امام المحاكم الفلسطينية والاقليمية والدولية لاسيما المحكمة الجنائية الدولية التي امامها ملف كامل حول الاستيطان واعتداءات المستوطنين داعيا المحكمة الى فتح تحقيق فوري في تلك الجرائم



واضاف الشلالدة انه يجري التحضير لرفع قضايا امام المحاكم الفلسطينية لتكريس مفهوم السيادة الوطنية والقضاء الوطني وسيتم تنفيذ الاحكام امام القضاء الاسرائيلي وفي حال رفضه ذلك سيتم التوجه الى القضاء الدولي باعتبار غالبية المستوطنين يحملون جنسيات مزدوجة.



واشار وزير العدل الى انه ستتم ملاحقة الشركات العاملة في المستوطنين بغض النظر عن جنسياتها مبينا ان وزارة الخارجية اخطرت هذه الشركات للتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الانسان وفي حال اصرارها على ذلك سيكون هناك ملفات جنائية امام القضاء الجنائي من اجل وقف ومحاربة الجرائم التي ترتقي الى جرائم ضد الانسانية.