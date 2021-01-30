شؤون فلسطينية

التربية والتعليم: سيتم تخصيص أكثر من ألف مركز لإدلاء الناخبين بأصواتهم بصناديق الاقتراع

التربية والتعليم: سيتم تخصيص أكثر من ألف مركز لإدلاء الناخبين بأصواتهم بصناديق الاقتراع
رام الله - دنيا الوطن
أكد صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، استعداد وجهوزية الوزارة، لإبداء أعلى درجات التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، حيث إن المدارس مهيأة لمتطلبات لجنة الانتخابات بمراحل العملية الانتخابية.

وأشار الخضور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، إلى أنه في ظل تضاعف عدد المسجلين للانتخابات هذه المرة، فسيتم تخصيص حوالي ألف مركز لإدلاء الناخبين بأصواتهم في صناديق الاقتراع، موضحاً أن آلاف المعلمين، سيشاركون بالإشراف على هذه الانتخابات، منهم من سيدير هذه المراكز ومنهم من سيعمل فيها.

وأضاف الخضور: أن الوزارة، جهزت خمسين مركزاً لتقديم التوعية حول الانتخابات، وتجديد التدريب لمن سيشاركون بالإشراف عليها.

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