دياب اللوح: اجتماع لوزارء الخارجية العرب بالجامعة الشهر المقبل لبحث القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، دياب اللوح: إن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بالثامن من الشهر المقبل، بدعوة من الأردن ومصر، سيبحث التضامن العربي والقضية الفلسطينية.



وأضاف اللوح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن فلسطين، رحبت بالاجتماع، ودعمت طلب عقده، خصوصاً وأنه اجتماع حضوري ولأول مرة منذ آذار/ مارس الماضي، باعتبار أن فلسطين أحوج ما تكون إلى إعادة صياغة الوحدة والتضامن العربي مع القضية.



وبين اللوح، أن الاجتماع، سيركز على بلورة رؤية عربية مشتركة تجاه القضية الفلسطينية؛ لإنهاء الصراع وحل القضية على أساس المرجعيات الدولية، و قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ والأرض مقابل السلام والمبادرة العربية.



وأشار اللوح بأن الأشقاء العرب، منفتحون على هذا التوجه، لاسيما وأننا على أعتاب مرحلة سياسية جديدة مع وجود إدارة أمريكية جديدة، تختلف عن السابقة، تتطلب اغتنام أي فرصة للتعامل معها، وفق مقتضيات المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.