دولي

(FBI) يكشف تفاصيل "خطرة" عن الليلة التي سبقت اقتحام الكونغرس

(FBI) يكشف تفاصيل "خطرة" عن الليلة التي سبقت اقتحام الكونغرس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه اكتشف قنبلتين قرب مقري الحزبين الديمقراطي والجمهوري في 6 كانون الثاني/ يناير، تم زرعهما في الليلة، التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس.

وزادت السلطات الفيدرالية مرة أخرى المكافأة على المعلومات حول من وضع القنبلتين؛ لتصبح 100 ألف دولار، وأصدرت تفاصيل وصوراً جديدة لمشتبه به، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال ملصق: إن القنابل وضعت بين الساعة 7:30 و8:30 مساء، في الخامس من كانون الثاني/ يناير، في الليلة التي سبقت اندلاع أحداث الشغب.

وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً، أحذية المشتبه به على أنها أحذية من نوع (Nike Air Max Speed ​​Turf) ذات لون أصفر وأسود ورمادي، كما نشر صوراً محسنة لها، إلى جانب صور القنبلتين.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل، بزيادة المكافأة مرة واحدة- إلى 75 ألف دولار- في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت شبكة (CNN) بوقت سابق، أن القنابل كانت بطول ثماني بوصات وموصولة بمؤقتات ومليئة بمسحوق متفجر، حيث  أعرب المحققون لدى فحصهم بقايا الأجهزة في معمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في فيرجينيا، عن قلقهم من أن المفجر لا يزال في العمل، لافتة إلى أن هذا الجانب من التحقيق، لا يزال واحداً من أكثر الألغاز إثارة للقلق، بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

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