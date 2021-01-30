الداخلية بغزة: ندرس حالياً إعادة فتح الأسواق الشعبية ولا موعد لفتح (معبر رفح)

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غزة - دنيا الوطن

أكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أنه يتم حالياً إعادة تشغيل الأسواق الشعبية، لافتاً إلى أنه جرى اجتماع مع أصحاب البسطات في الأسواق؛ لإجراء الترتيبات لإعادة فتحها.



وقال البزم في تصريحات لإذاعة (صوت الشعب)، اليوم السبت: "لا يوجد موعد محدد لفتح الصالات، تبقى مغلقة وفي حال كان هناك إمكانية لفتحها، سيتم دراسة الأمر والإعلان عن ذلك".



وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إلى أنه لا يوجد حتى الأن، أي جديد بخصوص (معبر رفح) ولا موعد محدداً لفتحه.