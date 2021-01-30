دولي

الصين تبدأ بتشغيل مفاعل نووي من الجيل الثالث

الصين تبدأ بتشغيل مفاعل نووي من الجيل الثالث
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الصين، اليوم السبت، عن بدء تشغيل أول وحدة طاقة نووية تستخدم مفاعل "هوالونغ وان" المطور محلياً من الجيل الثالث.

وأكدت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، أن الوحدة الخامسة التي تقع في مدينة فوتشينغ بمقاطعة فوجيان شرق البلاد، قد بدأت عملياتها التشغيلية التجارية، وتولد طاقة كهربائية للبيع بعد سبعة أيام من التشغيل التجريبي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت الشركة إلى أن المفاعل الحديث المنتج محلياً بجميع مكوناته الأساسية، صمم لفترة عمر افتراضي تصل 60 عاماً ويلاقي أكثر معايير السلامة والأمان صرامة في العالم.

وشدد رئيس الشركة، يوي جيان فنغ، على أن الصين، بفضل هذا المفاعل الجديد، أصبحت "في طليعة الجيل الثالث من التكنولوجيا النووية في العالم، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا"، لافتاً إلى أن استخدام (هوالونغ وان) سيساعد بكين في تحقيق أهداف التنمية منخفضة الكربون، مثل بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060.

أخبار ذات صلة

(FBI) يكشف تفاصيل &#34;خطرة&#34; عن الليلة التي سبقت اقتحام الكونغرس

(FBI) يكشف تفاصيل "خطرة" عن الليلة التي سبقت اقتحام الكونغرس

تضرر أكثر من 30 ألف شخص جراء الفيضانات في موزمبيق

تضرر أكثر من 30 ألف شخص جراء الفيضانات في موزمبيق

تفاصيل مُثيرة حول الهجوم على السفارة الإسرائيلية بنيودلهي

تفاصيل مُثيرة حول الهجوم على السفارة الإسرائيلية بنيودلهي

مقتل 14 عنصراً من القوات الأفغانية في تفجير سيارة مفخخة

مقتل 14 عنصراً من القوات الأفغانية في تفجير سيارة مفخخة

من يقف وراء التفجير قرب السفارة الإسرائيلية في الهند؟

من يقف وراء التفجير قرب السفارة الإسرائيلية في الهند؟

الصين صدرت 220 مليار كمامة بـ 52.6 مليار دولار في 2020

الصين صدرت 220 مليار كمامة بـ 52.6 مليار دولار في 2020

وفد إسرائيلي سيتوجه للمغرب الشهر المقبل

وفد إسرائيلي سيتوجه للمغرب الشهر المقبل

102 مليون و635 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

102 مليون و635 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 4 مستوطنين و62 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 4 مستوطنين و62 نقطة مواجهة مع الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لشعبنا

الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لشعبنا

الأغوارالشمالية في مرمى سياسة سلطات الاحتلال لفائدة نشاطات استيطانية مستقبلية

الأغوارالشمالية في مرمى سياسة سلطات الاحتلال لفائدة نشاطات استيطانية مستقبلية

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

لجنة الانتخابات: بداية شهر فبراير سنفتح باب الرقابة للمراقبين المحليين والدوليين

لجنة الانتخابات: بداية شهر فبراير سنفتح باب الرقابة للمراقبين المحليين والدوليين

وزير الزراعة يثمن قرار البرلمان التركي المتعلق بتصدير التمور الفلسطينية للأسواق التركية

وزير الزراعة يثمن قرار البرلمان التركي المتعلق بتصدير التمور الفلسطينية للأسواق التركية

قيادي بحماس: الانتخابات لن تتم على أساس من المقايضة مثل تسليم سلاح المقاومة

قيادي بحماس: الانتخابات لن تتم على أساس من المقايضة مثل تسليم سلاح المقاومة

منوعات

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها والجمهور يسخر

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها والجمهور يسخر

شاهد: جمهور تامر حسني &#34;يا ويلك من بسمة&#34;

شاهد: جمهور تامر حسني "يا ويلك من بسمة"

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

هنادي مهنا تحتفل بميلاد والدتها الفرنسية.. شاهد الصور

هنادي مهنا تحتفل بميلاد والدتها الفرنسية.. شاهد الصور

حفيدة فريد شوقي تستفز جمهور جدها بصورها الجريئة

حفيدة فريد شوقي تستفز جمهور جدها بصورها الجريئة

جو رعد يكشف المبالغ المالية التي يتقاضاها من الفنانات..وما موقفه من (المثلية الجنسية)

جو رعد يكشف المبالغ المالية التي يتقاضاها من الفنانات..وما موقفه من (المثلية الجنسية)

نور اللبنانية تلجأ لصديقتها لعلاجها من السحر الأسود في جمال الحريم

نور اللبنانية تلجأ لصديقتها لعلاجها من السحر الأسود في جمال الحريم

عربي

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لـ (كورونا) يتراجع

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لـ (كورونا) يتراجع

عملية أمنية في الموصل وضربة جديدة لتنظيم الدولة

عملية أمنية في الموصل وضربة جديدة لتنظيم الدولة

الإمارات تُعلن عن تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية

الإمارات تُعلن عن تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية

الجزائر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الجزائر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)