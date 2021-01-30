فلسطين تسجل تسع حالات وفاة و515 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وسُجلت 6 حالات وفاة في الضفة الغربية في كل من: الخليل 1، جنين 3، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، نابلس 2، وفي قطاع غزة وفاتان، وفي مدينة القدس، وفاة واحدة.وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 515 إصابة، سجلت على النحو التالي: طولكرم (28)، ضواحي القدس (29)، طوباس (4)، رام الله والبيرة (76)، بيت لحم (13)، نابلس (17)، جنين (10)، الخليل (14)، سلفيت (5)، أريحا (4)، قطاع غزة (191)، مدينة القدس (124).وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طولكرم (18)، ضواحي القدس (32)، طوباس (23)، رام الله والبيرة (38)، بيت لحم (30)، نابلس (25)، جنين (15)، الخليل (34)، سلفيت (14)، أريحا (4)، وفي قطاع غزة (210)، وفي مدينة القدس (107).