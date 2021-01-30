عملية أمنية في الموصل وضربة جديدة لتنظيم الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على سبعة عناصر من تنظيم الدولة، كانوا يخططون لارتكاب اعتداءات في مدينة الموصل شمالي العراق.



وقال جهاز الأمن الوطني في العراق في بيان: إنه "بناء على معلومات وردت عبر الخط الساخن، عن تحركات لعناصر تنظيم الدولة في مناطق متفرقة بالموصل، شرع جهاز الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضاف أن قواته "تمكنت من القبض على سبعة مطلوبين للقضاء، كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المدينة بهجمات".



وشرع العراق في حملة أمنية وعسكرية مكثفة في أعقاب الهجوم المزدوج، الذي وقع في العاصمة بغداد في 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، وأسفر حينها عن مقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.



وتبنى تنظيم الدولة الهجوم المزدوج، فيما يقول مراقبون إنه محاولة من جانب التنظيم لإثبات وجوده مجدداً في العراق، حيث شكلت العملية خرقاً أمنيا كبيراً في بغداد، التي لم تشهد هجمات منذ سنوات.



وسارع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى الإعلان عن تدابير سريعة، مثل إقالة عدد من المسؤولين، وتشديد الإجراءات الأمنية في بغداد، وإطلاق عمليات عسكرية ضد مخابئ تنظيم الدولة في المناطق الوعرة في محافظتي ديالى وصلاح الدين.



وكان العراق، أعلن النصر على تنظيم الدولة أواخر عام 2017، بعدما طرد عناصره من المناطق المدنية، لكن مسلحين منه لجؤوا إلى المناطق الصحراوية والنائية، حيث يستغلها التنظيم لشن هجمات بين الفينة والأخرى.