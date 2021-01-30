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الإمارات تُعلن عن تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية

الإمارات تُعلن عن تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولة الإمارات، السبت، عن تعديلات قانونية، تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي لبعض الفئات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الفئات المستهدفة من التعديلات تشمل "المستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف في تغريدة على موقع (تويتر) أن "الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول، التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية".

وتابع الشيخ محمد بن راشد: "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية، عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية، وتم وضع معايير واضحة لكل فئة".

وأضاف: "سيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى، التي يحملونها، وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً".

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