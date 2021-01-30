عربي

الجزائر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الجزائر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت في الجزائر، اليوم السبت، حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد، باللقاح الروسي (سبوتنك في).

وكان من تلقى جرعة اللقاح الأولى، طبيبة الأسنان سلاطنية إيمان، في ولاية البليدة جنوب غرب الجزائر العاصمة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت الطبيبة في تصريحات صحفية إنها "سعيدة جداً، أدعو المواطنين إلى التلقيح ضد فيروس (كورونا) من دون خوف".

وعلى هامش إطلاق الحملة، قال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، إنه اختار البليدة، كأول ولاية لانطلاق التلقيح ضد (كورونا) "لأنها عانت كثيراً من الجائحة".

وأشار بن بوزيد، بحسب ما نقل عنه موقع (النهار) الإخباري، إلى أن "البليدة كانت البؤرة الأولى للوباء، وفرض عليها الحجر الكلي".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، أفادت أن البلاد، تلقت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي (سبوتنك في)، مساء الجمعة، نقلتها طائرة عسكرية تابعة للجيش الجزائري.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس (كورونا) في الجزائر، جمال فورار: "استلمنا  50 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)".

أخبار ذات صلة

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لـ (كورونا) يتراجع

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لـ (كورونا) يتراجع

عملية أمنية في الموصل وضربة جديدة لتنظيم الدولة

عملية أمنية في الموصل وضربة جديدة لتنظيم الدولة

الإمارات تُعلن عن تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية

الإمارات تُعلن عن تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية

الجيش اللبناني يُعلن توقيف 5 أشخاص على خلفية أحداث طرابلس

الجيش اللبناني يُعلن توقيف 5 أشخاص على خلفية أحداث طرابلس

القبض على مسلح حاول اقتحام منزل كاتبة تونسية

القبض على مسلح حاول اقتحام منزل كاتبة تونسية

هزة أرضية تضرب مدينة حائل السعودية

هزة أرضية تضرب مدينة حائل السعودية

مناهجهم تدعو لقتل العرب.. زوجة حاكم الشارقة تنتقد التعاون مع وزارة التعليم الإسرائيلية

مناهجهم تدعو لقتل العرب.. زوجة حاكم الشارقة تنتقد التعاون مع وزارة التعليم الإسرائيلية

الخطوط الجوية القطرية تعلق عمليات الحجز من الإمارات

الخطوط الجوية القطرية تعلق عمليات الحجز من الإمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 4 مستوطنين و62 نقطة مواجهة مع الاحتلال

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 4 مستوطنين و62 نقطة مواجهة مع الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لشعبنا

الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لشعبنا

الأغوارالشمالية في مرمى سياسة سلطات الاحتلال لفائدة نشاطات استيطانية مستقبلية

الأغوارالشمالية في مرمى سياسة سلطات الاحتلال لفائدة نشاطات استيطانية مستقبلية

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

وزير الزراعة يثمن قرار البرلمان التركي المتعلق بتصدير التمور الفلسطينية للأسواق التركية

وزير الزراعة يثمن قرار البرلمان التركي المتعلق بتصدير التمور الفلسطينية للأسواق التركية

فلسطين: تسجيل 11 إصابة بالطفرة البريطانية الجديدة من (كورونا)

فلسطين: تسجيل 11 إصابة بالطفرة البريطانية الجديدة من (كورونا)

طالع أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية

طالع أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها والجمهور يسخر

شاهد: ياسمين صبري تتلقى طلب غريب من متابع لها والجمهور يسخر

شاهد: جمهور تامر حسني &#34;يا ويلك من بسمة&#34;

شاهد: جمهور تامر حسني "يا ويلك من بسمة"

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

وفاة والدة ظافر عابدين .. ونجوم عروس بيروت يقدمون التعازي

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

بسبب هذه الحركة.. ليلى اسكندر تعرض نفسها لهجوم كبير

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

أغنية رامي جمال تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.. ويتصدر الترند

هنادي مهنا تحتفل بميلاد والدتها الفرنسية.. شاهد الصور

هنادي مهنا تحتفل بميلاد والدتها الفرنسية.. شاهد الصور

حفيدة فريد شوقي تستفز جمهور جدها بصورها الجريئة

حفيدة فريد شوقي تستفز جمهور جدها بصورها الجريئة

جو رعد يكشف المبالغ المالية التي يتقاضاها من الفنانات..وما موقفه من (المثلية الجنسية)

جو رعد يكشف المبالغ المالية التي يتقاضاها من الفنانات..وما موقفه من (المثلية الجنسية)

نور اللبنانية تلجأ لصديقتها لعلاجها من السحر الأسود في جمال الحريم

نور اللبنانية تلجأ لصديقتها لعلاجها من السحر الأسود في جمال الحريم

نجوم الفن يتوافدون لعزاء مصفف شعر المشاهير محمد الصغير

نجوم الفن يتوافدون لعزاء مصفف شعر المشاهير محمد الصغير

عربي

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لـ (كورونا) يتراجع

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لـ (كورونا) يتراجع

عملية أمنية في الموصل وضربة جديدة لتنظيم الدولة

عملية أمنية في الموصل وضربة جديدة لتنظيم الدولة

الإمارات تُعلن عن تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية

الإمارات تُعلن عن تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية

الجزائر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الجزائر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)