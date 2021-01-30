الجزائر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت في الجزائر، اليوم السبت، حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد، باللقاح الروسي (سبوتنك في).



وكان من تلقى جرعة اللقاح الأولى، طبيبة الأسنان سلاطنية إيمان، في ولاية البليدة جنوب غرب الجزائر العاصمة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقالت الطبيبة في تصريحات صحفية إنها "سعيدة جداً، أدعو المواطنين إلى التلقيح ضد فيروس (كورونا) من دون خوف".



وعلى هامش إطلاق الحملة، قال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، إنه اختار البليدة، كأول ولاية لانطلاق التلقيح ضد (كورونا) "لأنها عانت كثيراً من الجائحة".



وأشار بن بوزيد، بحسب ما نقل عنه موقع (النهار) الإخباري، إلى أن "البليدة كانت البؤرة الأولى للوباء، وفرض عليها الحجر الكلي".



وكانت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، أفادت أن البلاد، تلقت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي (سبوتنك في)، مساء الجمعة، نقلتها طائرة عسكرية تابعة للجيش الجزائري.



وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس (كورونا) في الجزائر، جمال فورار: "استلمنا 50 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)".