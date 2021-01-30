تفاصيل مثيرة حول الهجوم على السفارة الاسرائيلية بنيودلهي

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رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (واللا) الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول التفجير الأخير قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بالهند.



وقال باراك رافيد، مراسل الموقع: "إن محققي الشرطة الهندية الذين فحصوا لقطات الكاميرات الأمنية قاموا بتحديد مكان اثنين من المشتبه بهم أثناء نزولهم من سيارة أجرة بالقرب من المنطقة التي زرعت فيها القنبلة.



وأشار إلى أنه تم استجواب سائق التاكسي، حيث اعترف باجتذاب مجموعة من المشتبه بهم، وكشف التحقيق أن العبوة دفنت في علبة شراب تحتوي على متفجرات وكريات معدنية.



وبحسب ما ورد في وسائل إعلام هندية، تم العثور على رسالة بجانب الشحنة، تدعي أن "هذه ليست سوى البداية".



كما أفادت وسائل إعلام هندية أن الرسالة ذكرت أسماء قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل على يد الولايات المتحدة الأمريكية قبل عام والعالم النووي البارز محسن فخري زاده الذي اغتيل مؤخراً.