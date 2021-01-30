حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 4 مستوطنين و62 نقطة مواجهة مع الاحتلال

ويوم الأربعاء، اندلعت مواجهات في 14 نقطة مواجهة متفرقة بالضفة والقدس، وأصيب مواطن بالرصاص المطاطي، فيما أصيب مستوطن بالحجارة في مستوطنة (نيجهوت) بالخليل، وألقيت زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، ومستوطنة (مابو دوتان) في جنين، واندلعت مواجهات في العيسوية في القدس، ومسافر يطا ومستوطنة (كرمي تسور) في الخليل، وكفر مالك وسلواد ودير أبو مشعل والمغير في رام الله، ومستوطنة (بدوئيل) وكفل حارس في سلفيت، وبيتا وحوارة بنابلس، وطمون في طوباس.



وشهد منتصف الأسبوع الماضي، إطلاق نار على قوات الاحتلال في بلدة قباطية، وإلقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، واندلاع مواجهات في حزما في ضواحي القدس، وسلواد برام الله، والمعصرة ومستوطنة (بيتار عيليت) في بيت لحم، وقباطية ومخيم جنين في جنين، ومستوطنة (اريئيل) وقراوة بني حسان في سلفيت، والحاجز الجنوبي لقلقيلية، وذلك ضمن 10 نقاط مواجهة.



وشهد يوم الاثنين الماضي 8 نقاط مواجهة، تخللها إطلاق نار على دوريات الاحتلال في طوباس، وأصيبت مستوطنة بالحجارة قرب بورين جنوب نابلس، فيما أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واندلعت مواجهات في كفر مالك برام الله، والولجة ببيت لحم، ومخيم طولكرم ومخيم نور شمس بطولكرم، ومستوطنة (ريحان) بجنين، وبورين وعراق بورين في نابلس.



فيما شهد يوم الأحد الماضي، استشهاد العامل فؤاد سبتي جودة (50 عامًا) من عراق التايه (نابلس) اختناقًا بقنابل الغاز قرب بوابة فرعون في طولكرم، وأصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة (نفيه تسوف) برام الله، وذلك خلال مواجهات في 10 نقاط متفرقة، اندلعت في الطور بالقدس، ومخيم شعفاط في ضواحي القدس، ودير أبو مشعل وأم صفا ومستوطنة (نفيه تسوف) برام الله، وبوابة فرعون بطولكرم، وقباطية في جنين، وفي يافا وأم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتلة.





ويوم السبت الماضي، تم إحصاء 6 نقاط مواجهة، ألقي خلالها زجاجات حارقة في بلدة العيساوية في القدس المحتلة، واندلعت مواجهات في خربة التوامين بمسافر يطا بالخليل، وبيت فجار في بيت لحم، ومستوطنة (هار براخا) ومادما في نابلس، وكفر قدوم بقلقيلية، وأصيب على إثر المواجهات مواطنين بقنابل الغاز السام والعشرات بالاختناق بالغاز السام.



رام الله - دنيا الوطنشهد الأسبوع الماضي، استشهاد عامل فلسطيني، أثناء توجهه إلى عمله عبر فتحات جدار الفصل العنصري، فيما أصيب 4 مستوطنين، واندلعت مواجهات في 62 نقطة بمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين، تخلل بعضها إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال.ففي يوم أمس الجمعة، تم إحصاء 6 نقاط مواجهة، وأصيبت مستوطنة بالحجارة قرب اللبن الشرقية في نابلس، وألقيت زجاجات حارقة في أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل، واندلعت مواجهات قرب مستوطنة (التلة الفرنسية) في مدينة القدس المحتلة، ويعبد في جنين، وكفر قدوم والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، وأصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المعدني والإسفنجي وعدد من الإصابات بالاختناق بالغاز السام.ويوم الخميس، شهد 8 نقاط مواجهة، ألقي خلالها زجاجات حارقة بالقرب من مفترق مستوطنة (عتصيون) في بيت لحم، واندلعت مواجهات في دورا بالخليل، وسلواد ومستوطنة (معاليه لفونة) برام الله، ومخيم الدهيشة وتقوع ببيت لحم، وزيتا بطولكرم، وباقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.