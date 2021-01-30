طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)









غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالقطاع.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 51187 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل حالتي وفاة، و191 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين في مختلف مناطق القطاع.