دولي

مقتل 14 عنصراً من القوات الأفغانية في تفجير سيارة مفخخة

مقتل 14 عنصراً من القوات الأفغانية في تفجير سيارة مفخخة
رام الله - دنيا الوطن
قتل 14 عنصراً من قوات الأمن الافغانية، اليوم السبت، في تفجير استهدف موقعاً في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.

وقال نائب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية، عبيد الله شينواري، في تصريح صحفي: "إن 14 على الأقل من قوات الأمن، قتلوا في الهجوم".

وذكر مكتب حاكم الولاية الأفغانية، أن 8 من عناصر الأمن، قتلوا في التفجير، الذي تم بسيارة مفخخة، واستهدف موقعهم في مقاطعة شيرزاد بولاية ننغرهار، هذا الصباح.

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