شؤون فلسطينية

200 أسير أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ بداية 2021

200 أسير أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ بداية 2021
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن 200 أسير في سجون الاحتلال، قد أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ مطلع العام الجاري، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى حوالي 340 إصابة، تركزت معظمهما في سجني (ريمون) و(النقب).

وذكر مستشار الهيئة، حسن عبد ربه: "أن خمسة أسرى، تم نقلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية وعيادة سجن (الرملة)، بسبب تدهور حالاتهم الصحية من مضاعفات الإصابة بـ (كورونا)، وهم: باسل عجاج، المحكوم بالسجن المؤبد، وعبد المعز الجعبة، إضافة إلى نافذ الحاج، وأيمن سدر، ومؤخراً الحالة الأبرز للأسير خالد غيظان.

وأشار عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، إلى أن حالة من القلق، تسود بين صفوف الأسرى وذويهم، بسبب انقطاع الزيارات، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال، رفضت الالتماس المقدم من الهيئة للإفراج عن الأسير حسين مسالمة، المصاب بالسرطان، حيث يرقد الآن في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، وسيتم النظر بقضيته الأربعاء المقبل.

ونوه الى عقد مؤتمر صحفي، أمام منزل الأسير مسالمة في بيت لحم، بعد غد لتسليط الضوء على معاناته، وعلى حالة القلق التي يعيشها ذووه، ولمطالبة الجهات الدولية المختصة، بالتدخل الفوري للإفراج عنه.

وأضاف عبد ربه، أن إدارة سجون الاحتلال، ما زالت مستمرة بعزل أربعة أسرى، وهم: وائل الجاغوب في عزل سجن (مجدو) منذ 210 أيام، وفدوى حمادة منذ 82 يوماً بعزل معتقل (الدامون)، والأسير عمر خرواط منذ أكثر من 47 يوماً، والأسيرة نوال الفتيحة في معتقل (الدامون) منذ أسبوع.

وختم عبد ربه، أن الأسيرين الشقيقين بلال وبسام ذياب من كفر راعي في جنين، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، احتجاجاً على ظروف اعتقالهما السيئة.

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