شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تسجيل   حالتي وفاة، و191 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 2274 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة: إنها سجلت 210 حالات تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل إلى 46070 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 51187 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 4595 حالة.

وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 522 حالة.

وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصل إلى 85 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

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