من يقف وراء التفجير قرب السفارة الإسرائيلية في الهند؟

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن منظمة تطلق على نفسها (جيش الهند) أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار، الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.



وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "هذا ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية في الهند، وأفيد بأن رسالة، تركت إلى السفير الإسرائيلي، لدى الهند في مكان الانفجار، تفيد بأن حادثة الأمس، ليست سوى بداية لسلسلة من الهجمات".