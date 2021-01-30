من يقف وراء التفجير قرب السفارة الإسرائيلية في الهند؟
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن منظمة تطلق على نفسها (جيش الهند) أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار، الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "هذا ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية في الهند، وأفيد بأن رسالة، تركت إلى السفير الإسرائيلي، لدى الهند في مكان الانفجار، تفيد بأن حادثة الأمس، ليست سوى بداية لسلسلة من الهجمات".
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن منظمة تطلق على نفسها (جيش الهند) أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار، الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "هذا ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية في الهند، وأفيد بأن رسالة، تركت إلى السفير الإسرائيلي، لدى الهند في مكان الانفجار، تفيد بأن حادثة الأمس، ليست سوى بداية لسلسلة من الهجمات".
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