الجيش اللبناني يُعلن توقيف 5 أشخاص على خلفية أحداث طرابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الجيش اللبناني، توقيف 5 أشخاص، بينهم سوري، يشتبه بمشاركتهم في أعمال التخريب والشغب وإضرام النار في مبنى بلدية طرابلس شمال لبنان، خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.



ووفق (الوكالة الوطنية للإعلام)، فقد شددت قيادة الجيش في بيان، على أن الوحدات العسكرية، لا تألو جهداً في المحافظة على الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس، كما باقي المناطق اللبنانية.



وأكدت قيادة الجيش، احترامها حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، محذرة المخلين بالأمن من أنه ستتم ملاحقتهم وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.