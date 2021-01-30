القبض على مسلح حاول اقتحام منزل كاتبة تونسية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر أمنية تونسية: إن رجال الأمن، تمكنوا من إلقاء القبض على عنصر مسلح، حاول اقتحام منزل الكاتبة والباحثة ألفة يوسف بولاية سوسة شرقي البلاد.



وبحسب موقع (موزاييك إف إم)، فقد نشرت ألفة يوسف، مساء أمس الجمعة تدوينة على صفحتها بموقع (فيسبوك)، أكدت فيها صحة الخبر، وقالت: "فعلاً، هناك شخص تكفيري حاول أمس الدخول إلى منزلي، وقد ألقى عليه الأمنيون القبض، لم أشأ ذكر الموضوع، لكن الخبر تسرب"، مضيفة "أنا بخير حال، والحمد لله، وأشكر كل الأمنيين على مجهوداتهم".