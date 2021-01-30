دولي

الصين صدرت 220 مليار كمامة بـ 52.6 مليار دولار في 2020

الصين صدرت 220 مليار كمامة بـ 52.6 مليار دولار في 2020
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة التجارة الصينية، بأنها صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة العام الماضي، أي ما يعادل 40 كمامة لكل شخص خارج الصين، في ظل ارتفاع الطلب على المعدات الواقية بشكل كبير جرّاء تفشي فيروس (كورونا).

ووفق شبكة (شينخوا)، فقد قال نائب وزير التجارة الصيني، كيان كمينغ للصحفيين: إنه إضافة إلى الكمامات، صدّرت الصين 2.3 مليار قطعة من معدات الوقاية ومليار وحدة من معدات فحص (كوفيد- 19) العام الماضي، في مساهمة مهمة في المعركة العالمية ضد الوباء.

وأفاد مسؤول في الجمارك مطلع الشهر الجاري، بأنّ قيمة شحنات الكمامات وحدها بلغت 340 مليار يوان "52.6 مليار دولار".

وقال الناطق باسم الجمارك لي كويوين، إنّ الحجم يساوي توفير نحو 40 كمامة لكل شخص في العالم خارج الصين.

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