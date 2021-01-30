جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من جنين ومخيمها، واستولت على كاميرات مراقبة من أحد المنازل.



وذكر مدير نادي الأسير، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين معتز كمال فحماوي من مدينة جنين، ومسلم مصاروة من مخيمها، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.



كما فتشت تلك القوات، منزل المواطن منير النجار في حي جبل أبو ظهير، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في محيط منزله.