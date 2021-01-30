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هزة أرضية تضرب مدينة حائل السعودية

هزة أرضية تضرب مدينة حائل السعودية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية: إنها رصدت هزة أرضية شمال مدينة حائل بقوة 3.07 درجة على مقياس (ريختر) وبعمق 7 كيلومترات.

وذكرت الهيئة السعودية، عبر حسابها بموقع (تويتر) أن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصدت الساعة 1:31 هزة أرضية بقوة
 3.07 على مقياس (ريختر) وعمق 7 كيلومترات، وتبعد 46 كم شمال مدينة حائل.

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