وفد إسرائيلي سيتوجه للمغرب الشهر المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وفداً إسرائيلياًـ يرأسه مستشار الأمن القومي، مئير بن شابات، سيتوجه إلى المغرب، الشهر المقبل، لبحث استمرار تطبيع العلاقات بينهما.



وبحسب صحيفة (يديعوت آحرنوت)، فإنّ الطرفين، اتفقا على تشكيل فرق عمل "ستعمل على التوصل إلى اتفاقيات تعاون بين البلدين في العديد من المجالات، ومنها الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة، لافتةً إلى أنّ من المتوقّع أيضاً، أنّ يصل وفد مغربي إلى "إسرائيل" في الشهر المقبل.



وأكدت الصحيفة، أن مكتب نتنياهو، يسعى لتنظيم زيارة للملك المغربي، محمد السادس، إلى "إسرائيل"، خلال الأسابيع القريبة المقبلة، قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة 23 آذار/ مارس المقبل.



وأشارت الصحيفة، إلى أنّ نتنياهو، مصمم على إنجاح الزيارة، ويرى فيها "ورقة مهمة يمكن الاستفادة منها في حملته الانتخابية".