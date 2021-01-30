لجنة الانتخابات: بداية شهر فبراير سنفتح باب الرقابة للمراقبين المحليين والدوليين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، صباح اليوم السبت، أنه في بداية شهر شباط/ فبراير، سيُفتح باب الرقابة للمراقبين المحليين والدوليين للرقابة على الانتخابات.



وقال طعم الله: "سنعتمد الصحفيين المكلفين بتغطية الانتخابات، ونتوقع وجود عشرات آلاف المراقبين المحليين للمراقبة على الانتخابات".