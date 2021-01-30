لجنة الانتخابات: بداية شهر فبراير سنفتح باب الرقابة للمراقبين المحليين والدوليين
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، صباح اليوم السبت، أنه في بداية شهر شباط/ فبراير، سيُفتح باب الرقابة للمراقبين المحليين والدوليين للرقابة على الانتخابات.
وقال طعم الله: "سنعتمد الصحفيين المكلفين بتغطية الانتخابات، ونتوقع وجود عشرات آلاف المراقبين المحليين للمراقبة على الانتخابات".
أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، صباح اليوم السبت، أنه في بداية شهر شباط/ فبراير، سيُفتح باب الرقابة للمراقبين المحليين والدوليين للرقابة على الانتخابات.
وقال طعم الله: "سنعتمد الصحفيين المكلفين بتغطية الانتخابات، ونتوقع وجود عشرات آلاف المراقبين المحليين للمراقبة على الانتخابات".
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