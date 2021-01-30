دولي

102 مليون و635 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

102 مليون و635 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 217 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين اكثر من 102 مليون و635 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 74 مليونا و333 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، تراجعا محدودا في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 589 ألف و110 إصابات جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,996 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (3,652 وفيات)، والمكسيك (1,506 وفيات)، وبريطانيا (1,245 وفاة)، والبرازيل (1,099 وفاة)، وألمانيا (832 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (169,033 إصابة)، والبرازيل (58,691 إصابة)، واسبانيا (38,118 إصابة)، وبريطانيا (29,079 إصابة)، وفرنسا (22,858 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (447,459 وفاة)، والبرازيل (222,775 وفاة)، والمكسيك (156,579 وفاة)، والهند (154,184 وفاة)، وبريطانيا (104,371 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (26,512,193 إصابة)، والهند (10,734,026 إصابة)، والبرازيل (9,119,477 إصابة)، وروسيا (3,813,048 إصابة)، وبريطانيا (3,772,813 إصابة).

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