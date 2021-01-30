وزير الزراعة يثمن قرار البرلمان التركي المتعلق بتصدير التمور الفلسطينية للأسواق التركية

واعتبر العطاري هذا القرار، فرصة مهمة لقطاع التمور، لأنه يوفر فرصة لزيادة الصادرات، ويفتح المجال أمام المصدرين الفلسطينيين للحصول على أسعار منافسة لأسعار التمور في السوق التركي المستوردة من مختلف الدول المصدرة لهذا المنتج، بما فيها التمور الإسرائيلية.





كما أشار العطاري، إلى أن هذا القرار، سيؤدي إلى زيادة الاستثمار في قطاع التمور على مستوى الزراعة والصناعة لهذا المنتج، والذي من شأنه إيجاد وخلق فرص عمل جديدة في سوق العمل الفلسطيني.



وأضاف وزير الزراعة، أن هذا القرار، جاء نتيجة جهد مشترك لوزارات الاقتصاد، الخارجية والمغتربين، ووزارة الزراعة، وسفارة دولة فلسطين في تركيا.

رام الله - دنيا الوطنثمن وزير الزراعة، رياض العطاري، أمس الجمعة، قرار البرلمان التركي، بالموافقة على زيادة حصة التمور الفلسطينية المصدرة للأسواق التركية (الكوتا) والمعفاة من الجمارك التركية من ألف طن إلى ثلاثة آلاف طن سنوياً.