مناهجهم تدعو لقتل العرب.. زوجة حاكم الشارقة تنتقد التعاون مع وزارة التعليم الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

انتقدت الشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، تعاون الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل في مجال التعليم، وذلك بعد عقد لقاء افتراضي عبر "الفيديو كونفرانس"، بين وزارتي التربية والتعليم الإسرائيلية والإماراتية، لبحث التعاون والتبادل الطلابي والدراسات الأكاديمية المشتركة.



وقالت القاسمي في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، تعليقاً على الاجتماع: "مناهجهم.. توصي بقتل العربي واغتصاب العربي". دون توضيح من المقصود.



كما قامت القاسمي بإعادة نشر تغريدة لمرشد سياحي للتاريخ الأندلسي، ذكر فيها تاريخ وزير التعليم الإسرائيلي يوأڤ غالانط. وقال المرشد أحمد في تغريدته: "من هو وزير التعليم الإسرائيلي يوأڤ غالانط: هو أحد الجنرالات الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل".



وتابع في تغريدته: "شارك بقتل حسن سلامة في بيروت عام 1979، قائد عملية اقتحام مخيم جنين، والتي أدت لمقتل العشرات من الفلسطينيين العزل، وعملية عناقيد الغضب ضد لبنان (مجزرة قانا اللبنانية) عام 1996".