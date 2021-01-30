فلسطين: تسجيل 11 إصابة بالطفرة البريطانية الجديدة من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار، اليوم السبت: إنه تبين وجود 11 إصابة من الطفرة البريطانية الجديدة من الفيروس، بعد فحص 28 عينة.



وأضاف النجار في تصريحات إذاعية، "لدينا في فلسطين 28 إصابة بالطفرة البريطانية، وباقي العينات تظهر نتائجها يوم الأحد، ونتوقع أن تكون جميعها إيجابية أي مصابة".



وأشار إلى أن وزارة الصحة، عملت على إعادة العمل بالخارطة الوبائية، لتتبع كل المصابين لهذه الطفرة للحد من انتشارها.



وناشد النجار كل مصاب، بالاستمرار بحجر نفسه بدون استهتار، مبيناً أن لجنة الوبائيات، سترفع توصيات للجنة الطوارئ الوطنية العليا؛ للعمل بها خلال الفترة المقبلة.