ارتفاع جديد للدولار مقابل الشيكل



الدينار الأردني: 4.62 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.97 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.



رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت الموافق 30/1/2021، على النحو التالي:الدولار الأمريكي: 3:28 شيكل.