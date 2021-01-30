شؤون فلسطينية

ارتفاع جديد للدولار مقابل الشيكل

ارتفاع جديد للدولار مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت الموافق 30/1/2021، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3:28 شيكل.

الدينار الأردني: 4.62 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.97 شيكل.

الجنيه المصري:  0.21 شيكل.

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