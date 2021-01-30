عودة الارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بنحو 2-3 درجات.



وتبقى الأجواء باردة بشكل ملموس في الجبال وباردة بشكل عام في بقية المناطق، مع فرصة لزخات محلية خفيفة في النصف الأول من النهار في بعض المناطق ثم تضعف وتنحسر عن معظم المناطق.



وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس في معظم المناطق.