شاهد: صفارات الإنذار تدوي غرب العاصمة الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الجمعة، بأن صوت صفارات الإنذار دوى غرب العاصمة الإيرانية طهران.
وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنهم سمعو صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي طهران الليلة، فيما لا توجد متاحة حتى الان عن سبب سماع هذا الصوت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الجمعة، بأن صوت صفارات الإنذار دوى غرب العاصمة الإيرانية طهران.
وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنهم سمعو صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي طهران الليلة، فيما لا توجد متاحة حتى الان عن سبب سماع هذا الصوت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وتداول مواطنون إيرانيون مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق دوي صافرات الإنذار، معربين عن تخوفهم من وقوع حادث أمني جوي محتمل بالعاصمة وفق تعليقاتهم حيث أشار بعضهم إلى صافرات الإنذار تدوّي في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى منذ 32 عامًا دون تحديد الأسباب، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).
وتحدثت أنباء غير رسمية عبر (تويتر) عن تغيير طائرة ركاب تركية مسارها فوق أجواء طهران، وسط حديث عن تعطيل مطار العاصمة الإيرانية.
وتداول ناشطون أنباء عن قطع الكهرباء في منطقة غرب طهران التي تضم مطار الخميني الدولي وهو المطار الرئيسي للعاصمة طهران ما أدى إلى وقف الرحلات الجوية.
التعليقات