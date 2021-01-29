شاهد: صفارات الإنذار تدوي غرب العاصمة الإيرانية

وتداول مواطنون إيرانيون مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق دوي صافرات الإنذار، معربين عن تخوفهم من وقوع حادث أمني جوي محتمل بالعاصمة وفق تعليقاتهم حيث أشار بعضهم إلى صافرات الإنذار تدوّي في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى منذ 32 عامًا دون تحديد الأسباب، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).





وتحدثت أنباء غير رسمية عبر (تويتر) عن تغيير طائرة ركاب تركية مسارها فوق أجواء طهران، وسط حديث عن تعطيل مطار العاصمة الإيرانية.



