الاحتلال يفجر جسمًا غير معروف على حاجز بيت فوريك بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، على تفجير جسم غير معروف على حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز بيت فوريك شرق نابلس قاموا بتفجير جسم غير معروف، مستعينين بجهاز آلي، وأطلقوا قنابل الصوت في المكان.



وذكرت المصادر بأن صوت انفجار كبير دوى في محيط الحاجز تزامناً مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي قامت بإغلاق الحاجز في كلا الاتجاهين.



ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرين عبرها.



وتحولت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.



كما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.