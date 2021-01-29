الاحتلال يعتقل أربعة شبان مقدسيين من جبل المكبر بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، أربعة شبان من بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر مقدسية بأن قوة احتلالية اقتحمت حي الجعابيص في بلدة جبل المكبر في القدس قبل أن تقدم على اعتقال أربعة من الشبان وتقتادهم إلى جهة غير معلومة.



وتقع قرية جبل المكبر أعلى تلة إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس المحتلة، تحدّها من الشرق قريتا أبو ديس والسّواحرة الشرقية، ومن الشمال سلوان والبلدة القديمة، وإلى الغرب الثوري وصور باهر، وإلى الجنوب الشيخ سعد وصور باهر، وتبلغ مساحتها بالدونمات 5021.



ويبلغ عدد سكانها 21.127 نسمة. وتتكون من عدد من العشائر مثل: الجعابرة والسرواخة والبشير وعويسات وشقيرات ومشاهرة وعبيدات وجعابس والزعتري.



واحتلت قرية جبل المكبر وضمت بشكل غير شرعي عام 1967، وقد أدى تقسيم الأراضي في تلك المنطقة إلى نقص كبير في الوحدات السكنية الأمر الذي يضطر العائلات الشابة إلى الهجرة من المنطقة.



ويشتهر سكان قرية جبل المكبر بمقاومتهم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي الذي حاصر القرية بالحواجز الإسمنتية وشدد الإجراءات الأمنية حولها.