شبان يضرمون النار ببوابة حاجز لقوات الاحتلال جنوب قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أضرم مجموعة من الشبان، مساء اليوم الجمعة، النار ببوابة حاجز لقوات الاحتلال جنوب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان بأنّ مجموعة من الشبان قاموا بإضرام النار في بوّابة الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، مستخدمين العديد من الإطارات المطاطية.



وشهدت بلدة كفر قدوم شرق المدينة اليوم مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة 9 مواطنين بالرصاص المطاطي والأسفنجي وحالات اختناق إثر قمع الاحتلال للمسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان وإغلاق الشارع الرئيس فيها.



كما وقامت قوات الاحتلال بتحطيم زجاج مركبة تعود للمواطن عدنان عبد المهدي خلال اقتحامها للبلدة.



وتشهد مدينة قلقيلية بشكل شبه يومي مواجهات مماثلة على حواجز الاحتلال التي تحاصرها وجدار الفصل العنصري الذي يفصلها عن الأراضي المحتلة عام 48.



ولجأ الاحتلال إلى إنشاء طوق استيطاني حول مدينة قلقيلية، صادر من أجله مساحات واسعة من الأراضي، وشق الشوارع الاستيطانية التي تصل هذه المستوطنات بالداخل المحتل، على حساب الأراضي الزراعية، بغية قطع الطريق أمام أي توسع أفقي لها مستقبلًا.



ومنذ احتلال المدينة صودر ما يقارب (30 ألف دونم)، وهي أفضل الأراضي السهلية والخصبة، وأكمل الاحتلال على أراضي المواطنين الجبلية من الجنوب والشمال والشرق بشق الطرق الالتفافية؛ لإقامة المستوطنات وتوسيعها.