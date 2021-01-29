عمدة موسكو: أكثر من نصف سكان العاصمة أصيبوا بـ(كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن أكثر من نصف سكان العاصمة أصيبوا بفيروس (كورونا)، وأن المناعة المكتسبة تستمر لفترة طويلة.



وقال لقناة (روسيا -1) التلفزيونية: "أكثر من نصف سكان موسكو أصيبوا بالمرض"، مضيفا: "في موسكو، تم تسجيل عودة الإصابة بالفيروس التاجي لدى 1% ممن تعافوا منه".



وتابع: "ستعمل المستشفيات الاحتياطية لمرضى فيروس (كورونا) في العاصمة حتى موسم الخريف والشتاء القادمين".



وشدد على أن "المواطنين الذين عانوا من المرض يتسارعون إلى التلقيح ضد (كورونا) وهذا خطأ"، لافتا إلى أن المناعة المكتسبة ضد المرض تستمر لفترة طويلة.