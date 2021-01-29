ألمانيا تحظر دخول الوافدين من خمس دول سجل فيها (كورونا) المتحور

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت ألمانيا أنها ستحظر اعتبارا من السبت دخول الوافدين من خمس دول تشهد تفشيا واسعا لفيروس (كورونا) المتحور، وذلك حتى الـ17 من شباط/ فبراير.



ويشمل الحظر المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا ويهدف إلى "حماية سكان ألمانيا"، حسب وزارة الصحة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد صرح يوم الخميس بأن الحكومة تعتزم فرض حظر موسع اعتبارا من الجمعة على الرحلات مع الدول التي ينتشر بها الفيروس المتحور.