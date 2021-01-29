دولي

كندا تشدد قيود دخول أراضيها على خلفية (كورونا) المتحور

كندا تشدد قيود دخول أراضيها على خلفية (كورونا) المتحور
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الكندية فرض قواعد أكثر صرامة على دخول القادمين إلى البلاد، وإخضاع الوافدين للحجر الصحي الإلزامي حتى ثبوت خلوهم من (كورونا) وطفراته.

ونقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن رئيس الوزراء جاستين ترودو قوله، إنه "سيتعين على الذين يدخلون البلاد الانتظار لمدة تصل إلى 3 أيام للحصول على نتائج الاختبار في فندق معين على نفقتهم الخاصة بواقع أكثر من ألفي دولار، أما الذين حصلوا على نتائج الاختبار السلبي فعليهم الالتزام بنظام الحجر الصحي في المنزل تحت إشراف ورقابة أكثر صرامة".

وأضاف: "سيطلب من المسافرين الذين ثبتت إصابتهم بالبقاء في الحجر الصحي الحكومي للتحقق مما إذا كانوا حاملين للطفرات الجديدة".

وأعلن ترودو أن "شركات الطيران الكندية ستعلق رحلاتها إلى منطقة البحر الكاريبي والمكسيك حتى الـ30 من أبريل المقبل".

وتابع: "سيتعين عليهم التفاوض مع عملائهم الموجودين حاليا في هذه المناطق بشأن تنظيم رحلات العودة، واعتبارا من 1 فبراير يجب أن تهبط جميع رحلات الركاب الدولية فقط في مطارات أربع مدن كندية فانكوفر وتورنتو وكالغاري ومونتريال".

وسجلت كندا 770 ألف إصابة وقرابة 20 ألف وفاة بـ(كورونا).

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