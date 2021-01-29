الاثنين المقبل.. اسرائيل تعلن اقامة علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تعلن اسرائيل وكوسوفو، يوم الاثنين المقبل، إقامة علاقات دبلوماسية بينهما .
وأشارت ماليزا هاردياني، وزيرة خارجية كوسوفو، إلى أن الاعلان سيتم خلال مراسم افتراضية مع نظيرها الاسرائيلي غابي اشكنازي.
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تعلن اسرائيل وكوسوفو، يوم الاثنين المقبل، إقامة علاقات دبلوماسية بينهما .
وأشارت ماليزا هاردياني، وزيرة خارجية كوسوفو، إلى أن الاعلان سيتم خلال مراسم افتراضية مع نظيرها الاسرائيلي غابي اشكنازي.
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