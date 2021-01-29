الاثنين المقبل.. اسرائيل تعلن اقامة علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تعلن اسرائيل وكوسوفو، يوم الاثنين المقبل، إقامة علاقات دبلوماسية بينهما .



وأشارت ماليزا هاردياني، وزيرة خارجية كوسوفو، إلى أن الاعلان سيتم خلال مراسم افتراضية مع نظيرها الاسرائيلي غابي اشكنازي.