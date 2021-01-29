الصحة بغزة: تسجيل 119 اصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الجمعة.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الجمعة، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 191 إصابة، وذلك بعد فحص 2274 عينة، وذلك بنسبة إصابة 8.3 %.