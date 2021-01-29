هيئة الأسرى: ليلة امس كانت عصيبة على الاسرى بسجن (جلبوع)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، ان قوات كبيرة من وحدات القمع الخاصة الإسرائيلية التابعة لمصلحة السجون اقتحمت ليلة أمس قسم رقم واحد في سجن جلبوع الإسرائيلي، وقامت بالاعتداء على الأسرى مما أدى لإصابة الأسير أمير أبو جيش برضوض وكدمات.



وقالت الهيئة، ليلة امس كانت عصيبة على الاسرى في جلبوع، حين تم إغلاق القسم واقتحامه من قبل وحدة المتسادا مدعمة بوحدات (اليماز ودرور) وقامت بالاعتداء على الأسرى واقتحامها للغرف رقم (5، 13، 14) وقيامها بتخريب وتدمير جميع محتويات الغرف.



وأضافت الهيئة، قامت قوات القمع بإلقاء ممتلكات وحاجيات الأسرى في ساحة السجن تحت الأمطار والمياه وخلطها وتمزيق الملابس.



ولفتت الى أن عناصر الوحدات القمعية التي يقدر عددها بالمئات، استخدمت خلال الاقتحام والقمع الأسلحة النارية وقنابل الغاز والمعدات الكبيرة والهراوات لكسر الأبواب بعد إغلاقها من قبل الأسرى، موضحة أن حالة من التوتر والترقب تسود القسم منذ ليلة أمس.