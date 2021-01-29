شؤون فلسطينية

طالع تطورات المنخفض الجوي على فلسطين.. وهذا موعد انحساره

طالع تطورات المنخفض الجوي على فلسطين.. وهذا موعد انحساره
رام الله - دنيا الوطن
أكد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أن الاراضي الفلسطينية، هذه الليلة، تحت تأثير المنخفض الجوي البارد، مع هبوب رياح نشطة، وتكون فرصة الأمطار محتملة وواردة بشكل متفرق زمانياً وجغرافياً، بمعنى على فترات متقطعة وأقل شمولية.

وقال العلامي: "غداً السبت خلال الصباح وحتى الظهر، سيكون الطقس بارداً، وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظل فرص لزخات من الأمطار قائمة حتى ساعات الظهر خاصة في شمال فلسطين ووسطها".

وأشار الراصد الجوي، إلى أن المنخفض الجوي ينحسر بشكل كامل بحلول ساعات عصر يوم غد السبت.

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