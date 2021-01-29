الرئيس عباس يهاتف عائلة الراحل خليل نزال معزيا بوفاته

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، عائلة المناضل الطبيب خليل نزال "أبو جهاد"، أمين سر حركة فتح في بولندا، معزيا بوفاته.



وأشاد الرئيس عباس خلال الاتصال بدور الراحل النضالي، حيث كان أحد كوادر القطاع الغربي، والتعبئة والتنظيم في فتح، وشارك في معارك الثورة بلبنان ضمن الكتيبة الطلابية، كما كان طبيبا أدى واجبه الإنساني على أتم وجه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



بدورها، شكرت زوجة الفقيد نجوى ياسين باسم العائلة الرئيس على تعزيته ومواساته، التي ساهمت في تخفيف هذا المصاب الكبير.