دولي

(يسرائيل هيوم): اشتباه بوجود جسم مشبوه قرب السفارة الاسرائيلية بباريس

(يسرائيل هيوم): اشتباه بوجود جسم مشبوه قرب السفارة الاسرائيلية بباريس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) بأن هناك اشتباه بحادث أمني وقع اليوم، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد ساعات من الانفجار الذي وقع بالسفارة الاسرائيلية بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وقال ليلاخ شوفال، مراسل الصحيفة الإسرائيلية: "بعد الانفجار الذي وقع قرب السفارة الاسرائيلية في نيودلهي، فإن هناك اشتباه بوقوع حادث أمني آخر اليوم، حيث عثر مسؤولون أمنيون على جسم مشبوه بالقرب من سيارة تابعة للسفارة الإسرائيلية في باريس".

يشار إلى أن انفجاراً وقع في وقت سابق من اليوم الجمعة، قرب السفارة الاسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث أكدت الشرطة الهندية أن الانفجار وقع على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية مما أدى إلى تضرر سيارات كانت متوقفة في المكان.

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